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Aforisma di Roberto Bolle

Vorrei farmi conoscere come personaggio che ha fatto un percorso con passione e sacrifici. La mia è un'esperienza che può essere utile anche a qualcun altro.

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Breve biografia di Roberto Bolle

Roberto Bolle nasce il 26 marzo 1975 a Casale Monferrato, in provincia di Alessandria, da padre meccanico e mamma casalinga. Ha tre fratelli: uno, Maurizio, è suo fratello gemello (morto prematuramente nel 2011 a causa di un arresto cardiaco); la sorella Emanuela diverrà manager del futuro ballerino. In una famiglia priva di artisti...
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Biografia di Roberto Bolle su Biografieonline.it

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