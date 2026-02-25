Il primo assegno di nove milioni lo mandai a Cellino a mio padre per comprarsi il trattore.

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Aforisma di Albano Carrisi
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Breve biografia di Albano Carrisi
Nato il 20 maggio 1943 a Cellino San Marco, in provincia di Brindisi, il talentuoso cantante Albano Carrisi scopre la grande vocazione per la musica fin da bambino.
Albano Carrisi in arte Al Bano
Formazione ed esordi
Eredita dalla madre Iolanda una voce straordinaria, sia in timbro che intensità. Giovanissimo suona già la...
continua leggendo la:
Biografia di Albano Carrisi su Biografieonline.it