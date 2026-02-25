Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Aforisma di Albano Carrisi

Il primo assegno di nove milioni lo mandai a Cellino a mio padre per comprarsi il trattore.

Temi correlati

Questa frase è presente in:

Breve biografia di Albano Carrisi

Nato il 20 maggio 1943 a Cellino San Marco, in provincia di Brindisi, il talentuoso cantante Albano Carrisi scopre la grande vocazione per la musica fin da bambino. Albano Carrisi in arte Al Bano Formazione ed esordi Eredita dalla madre Iolanda una voce straordinaria, sia in timbro che intensità. Giovanissimo suona già la...
continua leggendo la:
Biografia di Albano Carrisi su Biografieonline.it

Commenta

Oltre a questa frase ti consigliamo

Altri autori di aforismi

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail