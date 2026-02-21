Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Frase di Belen Rodriguez

Ho una misura giusta, ho ritoccato il seno perché avevo perso otto chili e non mi piaceva più. Volevo indietro le mie tette.

Temi correlati

Questa frase è presente in:

Breve biografia di Belén Rodriguez

Belén Rodriguez (il cui nome completo è María Belén Rodríguez) nasce nella città di Buenos Aires (Argentina) il 20 settembre 1984 dove inizia la sua carriera lavorativa a diciassette anni, come modella. Consegue il diploma presso un liceo artistico di Buenos Aires nell'anno 2003; in seguito si iscrive alla Facoltà di Scienze della...
continua leggendo la:
Biografia di Belén Rodriguez su Biografieonline.it

Commenta

Oltre a questa frase ti consigliamo

Altri autori di aforismi

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail