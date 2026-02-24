Aforismi
Frase di Annie Lennox

Siamo ancora agli inizi ma il mio è un impegno a lungo termine. Ho usato la mia voce per esprimermi in termini più ampi in modo da dare aiuto e voce a coloro che non hanno le stesse opportunità che ho io.

Breve biografia di Annie Lennox

Nata il 25 dicembre 1954 nella città di Aberdeen, in Scozia, Annie Lennox si avvicina alla musica da piccola, imparando a suonare il pianoforte ed il flauto. Ottiene una borsa di studio della London's Royal Academy of Music: inizia a frequentare i corsi, ma abbandona prima di prendere il diploma. Negli anni successivi, a Londra e...
Biografia di Annie Lennox su Biografieonline.it

