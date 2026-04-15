Niente contribuisce di più alla quiete dell'animo del fatto di non avere alcuna opinione.

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Frase di Georg Christoph Lichtenberg
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Breve biografia di Georg Christoph Lichtenberg
Georg Christoph Lichtenberg nasce a Ober-Ramstadt (Germania) il giorno 1 luglio 1742. La sua è una povera famiglia di pastori. In seguito a una deformazione della spina dorsale prima dell'età adulta, Lichtenberg diviene gobbo. Nel 1763 riesce ad entrare all'Università Georg-Augus di Gottinga, dove sei anni dopo, nel 1769, diventa...
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