È stata probabilmente la più dinamica cantante soul e rock della storia della musica. La definizione può sembrare esagerata ma la lunghissima carriera costellata di successi di Tina Turner parla da sola. Tina Turner, anche in età avanzata è stat un'artista che sprizzava sex-appeal da tutti i pori, così come all'inizio della sua carriera,...

continua leggendo la:

Biografia di Tina Turner su Biografieonline.it