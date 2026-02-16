Aforismi
Frase di Tina Turner

Gli Eagles sono in tour, i Rolling Stones anche. Sono personaggi della mia generazione. Mi sono detta: perché dovrei vergognarmi? Avrò presto 70 anni. Se non lo faccio ora, per l'ultima volta, sarà troppo tardi.

Breve biografia di Tina Turner

È stata probabilmente la più dinamica cantante soul e rock della storia della musica. La definizione può sembrare esagerata ma la lunghissima carriera costellata di successi di Tina Turner parla da sola. Tina Turner, anche in età avanzata è stat un'artista che sprizzava sex-appeal da tutti i pori, così come all'inizio della sua carriera,...
Biografia di Tina Turner su Biografieonline.it

