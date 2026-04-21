Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Frase di Tommaso d'Aquino

Perché una guerra sia giusta sono necessarie tre cose: la prima, l'autorità del sovrano; la seconda, una giusta causa; la terza una giusta intenzione.

Breve biografia di Tommaso d'Aquino

Tommaso nasce verso la fine del 1225 dal conte d'Aquino, nel castello di Roccasecca. All'età di diciotto anni contro la volontà del padre e addirittura inseguito dai fratelli che avrebbero voluto sequestrarlo, entra nell'ordine dei Predicatori di San Domenico. Completa la sua formazione a Colonia, alla scuola di S. Alberto Magno, e...
continua leggendo la:
Biografia di Tommaso d'Aquino su Biografieonline.it

Commenta

Oltre a questa frase ti consigliamo

Altri autori di aforismi

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail