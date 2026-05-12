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Frase di Leonardo Sinisgalli

Il destino mi porta a fare un Nemico di ogni essere amato... Appena stabilita un'intesa io metto in mostra tutte le mie penne, le chiare, le rosse, le fulve, la generosità, la voluttà, e perfino l'adulazione. Mi preparo alla caccia con tutte le armi. Io non resisto alla confusione di due anime o semplicemente di due corpi. Quando la preda è molto vicina, come una seppia la respingo col mio umore nero. Il cielo dell'amore non è un limpido cielo per me.

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Breve biografia di Leonardo Sinisgalli

Leonardo Sinisgalli nasce il giorno 9 marzo 1908 a Montemurro, piccolo paese in provincia di Potenza, da Vito Sinisgalli e Carmela Lacorazza. La sua casa natale è situata sullo strapiombo del fosso di Libritti, un'intricata boscaglia che in passato fu rifugio di briganti, un luogo a cui il futuro poeta rimarrà molto legato. Nel 1911...
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