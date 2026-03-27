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Frase di Leonardo Sinisgalli

Molti miei amici non suppongono neppure che un buon mobiliere non fa mai uso di chiodi. Le poesie di molti amici miei sono zeppe di chiodi. In un violino, in una botte, non c'è un chiodo. L'essenza del mobile è quella del violino e della botte.

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Breve biografia di Leonardo Sinisgalli

Leonardo Sinisgalli nasce il giorno 9 marzo 1908 a Montemurro, piccolo paese in provincia di Potenza, da Vito Sinisgalli e Carmela Lacorazza. La sua casa natale è situata sullo strapiombo del fosso di Libritti, un'intricata boscaglia che in passato fu rifugio di briganti, un luogo a cui il futuro poeta rimarrà molto legato. Nel 1911...
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