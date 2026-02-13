Aforismi
Frase di Ferruccio De Bortoli

Di fronte anche ai grandi fatti spesse volte le verità si formano per aggregazioni successive e naturalmente il quotidiano, così come il telegiornale, improvvisamente poi viene stampato, viene diffuso e quindi ci troviamo sempre di fronte a storie in qualche modo incomplete, dalle quali però non dobbiamo avere la presunzione di trarre la verità e di trarre delle conclusioni definitive.

Breve biografia di Ferruccio De Bortoli

Ferruccio De Bortoli nasce a Milano il giorno 20 maggio 1953. Di origini venete, della zona del bellunese, esordisce come giornalista professionista a vent'anni, nel 1973; lavora come praticante al "Corriere dei ragazzi". Successivamente scrive per il "Corriere di Informazione", "Corriere della sera" e "L'Europeo". Nel frattempo...
