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Frase di Ferruccio De Bortoli
La censura è un fatto di cultura. Fortunatamente viviamo in un mondo che non censura, perché altrimenti avremmo una stampa addomesticata, vivremmo in un mondo assolutamente irreale, non riusciremmo a parlare se non di quello che si ritiene sia indispensabile per il potere. Ora la stampa esiste nel momento in cui è un contropotere che in qualche modo tende ad equilibrare il rapporto fra poteri di una società.
Breve biografia di Ferruccio De Bortoli
Ferruccio De Bortoli nasce a Milano il giorno 20 maggio 1953. Di origini venete, della zona del bellunese, esordisce come giornalista professionista a vent'anni, nel 1973; lavora come praticante al "Corriere dei ragazzi". Successivamente scrive per il "Corriere di Informazione", "Corriere della sera" e "L'Europeo". Nel frattempo...
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