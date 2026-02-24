Aforismi
Aforisma di Aldous Huxley

Se l'imitazione è una parodia voluta, è tanto più buffa quanto più è esatta.

Breve biografia di Aldous Huxley

Apprezzati dalla quasi totalità della critica anglosassone, i romanzi di Aldous Huxley sono stati spesso e sono ancora oggetto di studi filosofici sul pensiero politico-sociale e le anticipazioni fantascientifiche, oltre che oggetto di studi comparati con Evgenij Zamjatin, George Orwell ed Anthony Burgess. Aldous Leonard Huxley, nasce...
continua leggendo la:
Biografia di Aldous Huxley su Biografieonline.it

