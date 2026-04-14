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Frase di Giancarlo Giannini
Appena terminate le riprese, non fatemi mai una domanda su un personaggio! Non posso e non voglio dire nulla. Il personaggio lo pensi, poi aspetti e lo vedi solo a film finito. Dopo sai cosa pensarne. I film vanno visti finiti. Io non so più come sono i personaggi. Il regista è l'unico che sa, l'unico a cui ti affidi: il personaggio nasce dall'incontro con il regista. Io sono solo un esecutore e il regista è l'unico responsabile. Ti metti a sua disposizione. E' il pubblico che alla fine crea il personaggio: tu diventi un segno e poi il pubblico vede in te quello che vuole vedere.
Breve biografia di Giancarlo Giannini
Giancarlo Giannini nasce a La Spezia il giorno 1 agosto 1942. Si diploma a Napoli come perito elettronico, poi studia recitazione a Roma presso l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico. Debutta in teatro a diciotto anni con "In memoria di una signora amica", di Giuseppe Patroni Griffi. Nel 1960 arriva anche il suo primo...
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