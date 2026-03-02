Aforismi
Giancarlo Giannini

Non c'è un modo per fare una cosa ma ci sono tanti modi per raccontarla.

Giancarlo Giannini

Giancarlo Giannini nasce a La Spezia il giorno 1 agosto 1942. Si diploma a Napoli come perito elettronico, poi studia recitazione a Roma presso l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico. Debutta in teatro a diciotto anni con "In memoria di una signora amica", di Giuseppe Patroni Griffi. Nel 1960 arriva anche il suo primo...
