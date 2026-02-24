Aforismi
Frase di Erich Fromm

L'uomo muore sempre prima di essere completamente nato.

Breve biografia di Erich Fromm

Erich Pinchas Fromm nasce il 23 marzo 1900 a Francoforte sul Meno (Germania). La sua famiglia è di origini ebraiche (il padre è un ricco commerciante di vini israelita) e molta importanza avrà sulla sua formazione il rigido ambiente religioso in cui cresce. Erich Fromm consegue nel 1922 la laurea in filosofia ad Heidelberg; la sua tesi...
continua leggendo la:
Biografia di Erich Fromm su Biografieonline.it

Commenta

