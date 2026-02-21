Aforismi
Nei miei personaggi non c'è un reale pentimento ma c'è la desolazione, la disperazione in certi casi, e comunque un rimanere attonito di fronte alla manifestazione dei propri difetti.

Breve biografia di Ugo Tognazzi

Ugo Tognazzi nasce a Cremona il 23 marzo 1922. La professione del padre era quella di ispettore assicurativo, e conseguentemente ai numerosi spostamenti dettati dalle esigenze che il lavoro comportava, Ugo vive gli anni dell'infanzia in varie città. Torna a Cremona all'età di quattordici anni (1936) dove inizia a cercare un impiego....
Biografia di Ugo Tognazzi su Biografieonline.it

