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Frase di Ivano Fossati

L'amore fa belli gli uomini
sagge le donne
l'amore fa cantare le allodole
dolce la pioggia d'autunno
e vi dico che fa viaggiare,
si' illumina le strade
fa grandi le occasioni
di credere e di imparare.
Cose che fanno ridere
l'amore fa cose che| fanno piangere.

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Breve biografia di Ivano Fossati

Ivano Fossati nasce il 21 settembre 1951 a Genova, città dove continua a vivere fino ai primi anni '80 quando decide di trasferirsi, dopo molto viaggiare fra Europa e Stati Uniti, in un piccolo paese dell'entroterra ligure. Formazione e prime esperienze musicali La sua passione per la musica si manifesta da bambino: a otto anni...
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