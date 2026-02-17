Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Frase di Claudia Gerini

Credo che l'ironia sia una dote innata, io ho sempre cercato di diversificare molto le mie scelte, di cambiare per non annoiare il pubblico, mi piace misurarmi con nuovi ruoli e ho rifiutato copioni con personaggi collaudati e simili al passato.

Temi correlati

Questa frase è presente in:

Breve biografia di Claudia Gerini

Claudia Gerini nasce il 18 dicembre 1971 a Roma, nel quartiere di San Giovanni, da genitori di professione impiegati. Fin da piccola si diverte ad allestire spettacolini con le amiche, negli stabilimenti balneari di Ostia Lido. A tredici anni decide di iscriversi al concorso di Miss Tenneager. Si allena tra le mura domestiche, cantando e...
continua leggendo la:
Biografia di Claudia Gerini su Biografieonline.it

Commenta

Oltre a questa frase ti consigliamo

Altri autori di aforismi

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail