Riesce sempre a far arrivare la sua straripante carica umana direttamente al pubblico, a divertire senza essere spocchioso e ad essere sincero e trasparente in qualunque occasione. Sono questi i motivi, molto semplici, per cui tutti gli vogliono bene, con conseguente pieno di ascolti ogni volta che gli affidano un programma...

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Biografia di Rosario Fiorello su Biografieonline.it