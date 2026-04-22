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Frase di Rosario Fiorello

La dif­ficoltà tipica della tv generalista è di sperimentare, perché appe­na proponi qualcosa di nuovo pensano subito agli ascolti.

Breve biografia di Rosario Fiorello

Riesce sempre a far arrivare la sua straripante carica umana direttamente al pubblico, a divertire senza essere spocchioso e ad essere sincero e trasparente in qualunque occasione. Sono questi i motivi, molto semplici, per cui tutti gli vogliono bene, con conseguente pieno di ascolti ogni volta che gli affidano un programma...
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Biografia di Rosario Fiorello su Biografieonline.it

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