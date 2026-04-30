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Aforisma di Aldo Palazzeschi

Microscopico paese, è vero
paese da nulla, ma però...
c'è sempre di sopra una stella, una grande, magnifica stella,
che a un dipresso...
occhieggia con la punta del cipresso
di Rio Bo.

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Breve biografia di Aldo Palazzeschi

Poeta e scrittore, Aldo Giurlani (che assunse poi il cognome della nonna materna Palazzeschi), nasce a Firenze nel 1885 da una media famiglia borghese specialista nel commercio delle stoffe. Seguiti studi di ordine tecnico, si diplomò in ragioneria nel 1902. Contemporaneamente, essendo molto forte in lui la passione per il teatro, iniziò...
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