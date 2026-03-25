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Frase di Russell Crowe

I giornalisti che oggi sono miei amici sono persone che conosco da vent'anni, con cui ho fatto colossali sciocchezze giovanili e che non le hanno mai pubblicate anche se sarebbe stato parecchio utile al loro lavoro. Questo me li ha fatti amare e rispettare.

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Breve biografia di Russell Crowe

È stato paragonato a Clark Gable, a James Dean, a Robert Mitchum, a Marlon Brando; Anthony Hopkins ha dichiarato che gli ricorda il genere di attore che lui stesso era in gioventù. Russell Crowe, uno degli attori più intensi e carismatici della sua generazione, sollecita paragoni con i mostri sacri del grande schermo Hollywodiano, il...
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Biografia di Russell Crowe su Biografieonline.it

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