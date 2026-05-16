Quando perdi il senso del lavoro perdi anche il senso della vita.

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Aforisma di Maurizio Sacconi
Breve biografia di Maurizio Sacconi
Maurizio Sacconi nasce a Conegliano Veneto (Treviso) il 13 luglio 1950. Laureati in giurisprudenza, insegna Economia del lavoro presso la facoltà di economia della Università degli studi di Roma Tor Vergata.
Dal 1979 e fino al 1994 è deputato al Parlamento italiano per quattro legislature, durante le quali ha svolto l'attività...
continua leggendo la:
Biografia di Maurizio Sacconi su Biografieonline.it