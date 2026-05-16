Quando perdi il senso del lavoro perdi anche il senso della vita.

Maurizio Sacconi nasce a Conegliano Veneto (Treviso) il 13 luglio 1950. Laureati in giurisprudenza, insegna Economia del lavoro presso la facoltà di economia della Università degli studi di Roma Tor Vergata. Dal 1979 e fino al 1994 è deputato al Parlamento italiano per quattro legislature, durante le quali ha svolto l'attività...

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