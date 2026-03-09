Aforismi
Frase di Gustavo Zagrebelsky

L'astensione dall'affermare di ogni cosa ch'essa sia vera o falsa, buona o cattiva, giusta o ingiusta, bella o brutta significa che tutto è indifferente a questo genere di giudizi. Come forma estrema di scetticismo, è incompatibile così con il dubbio.

Breve biografia di Gustavo Zagrebelsky

Gustavo Zagrebelsky nasce a San Germano Chisone (Torino) il giorno 1 giugno 1943. Socio Costituzionalista dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti (A.I.C.), già professore ordinario di Diritto Costituzionale presso l'Università degli studi di Torino, è stato nominato giudice costituzionale dal presidente della Repubblica Oscar...
