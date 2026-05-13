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Frase di Raffaele Paganini
Negli ultimi anni sono stato partecipe e interprete delle più grandi produzioni italiane ed europee ma non ne sono mai stato l'artefice, il produttore, responsabile. Così è nata la mia esigenza ed il piacere di costruire un sogno: La Compagnia Nazionale di Raffaele Paganini, con la quale cercherò di mettere a frutto tutto il mio bagaglio artistico e di trasmettere ai giovani danzatori le mie esperienze.
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Breve biografia di Raffaele Paganini
Raffaele Paganini nasce a Roma il 28 settembre 1958 in una famiglia di artisti: primo di undici fratelli, la madre è cantante lirica, mentre il padre è danzatore classico. Raffaele segue le orme del padre ma inizia a danzare a quattordici anni, età piuttosto tarda per un ballerino di danza classica. Studia alla scuola di ballo del Teatro...
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