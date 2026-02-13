Aforismi
Frase di Laetitia Casta

Nel cinema, che sembra un posto di persone con la mente aperta, non puoi dire che aspetti un bambino, altrimenti ti buttano fuori.

Breve biografia di Laetitia Casta

Laetitia Casta, nasce l'11 maggio 1978 a Pont-Audemer in Normandia, il nome completo è Laetitia Marie Laure, ma pochi sanno che amici e conoscenti è per tutti Zouzou. La famiglia è originaria della Corsica, ma alcune sue radici risiedono anche in Italia. Il nonno paterno, guardia forestale, venne infatti trasferito in Normandia da...
