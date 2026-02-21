DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Quando avevo otto anni i miei genitori si sono separati. Sono rimasto con mio padre e i miei quattro fratelli, tutti più grandi. Ma io volevo mia madre. Anche se la odiavo per avermi abbandonato. Mi sono chiuso in me stesso, mi nascondevo da tutti, non parlavo più. Ma il vero momento di crisi è arrivato qualche anno più tardi. Mi sentivo sempre fuori posto: in famiglia, a scuola, all'università. Ero un ragazzo molto arrabbiato. Ce l'avevo con la vita, con mio padre, con tutto.
Ha fatto "X-men", "Van Helsing" e "Codice: Swordfish", è vero, ma Hugh Jackman è un attore colto e consapevole. Dopo essersi laureato in Comunicazione all'University of Technology di Sydney, ha intrapreso un percorso formativo all'Actors Center e in seguito si è specializzato in Arte Drammatica alla Western Australian Academy of...
