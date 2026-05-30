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Frase di John Stuart Mill
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Breve biografia di John Stuart Mill
John Stuart Mill nasce a Pentonville (Londra) il 20 maggio 1806. Il padre James Mill - storico e filosofo scozzese - gli impartisce un'educazione rigida. Il rigore usato nell'educazione del figlio aveva l'obiettivo esplicito di creare un genio intellettuale dedito alla causa dell'utilitarismo.
Mill risulta essere di fatto un bambino...
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