Pensare con la propria testa, senza lasciarsi condizionare, è indice di coraggio.

Immaginiamo un futuro e immaginarlo ci inorridisce. Non la temeranno finché non la capiranno. E non la capiranno finché non l'avranno usata. La teoria arriva fino a un certo punto. Ci meritiamo fiducia per un'arma simile? Ma non abbiamo scelta.

‐ Robert Oppenheimer ‐

Oppenheimer