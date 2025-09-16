Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Frase di Robert Redford

Ho sempre apprezzato la diversità. Credo che la cultura americana sia fondata sulla diversità e per questo è ancora viva e stimolante. Sono cresciuto in quella che potremmo definire una parte sfortunata di Los Angeles, dove non c'era molto da fare se non vivere le differenze, andare in posti diversi e sentire storie diverse.

Temi correlati

Questa frase è presente in:

Breve biografia di Robert Redford

Nato il 18 agosto 1936 a Santa Monica, in California, Charles Robert Redford Jr. è stato uno degli attori più famosi di tutti tempi. Divenuto arcinoto grazie al suo fascino ribelle, allo sguardo intenso e all'effetto assassino di quel ciuffo biondo che è stato proprio definito "alla Redford", ha anche contribuito non poco alla...
continua leggendo la:
Biografia di Robert Redford su Biografieonline.it

Commenta

Oltre a questa frase ti consigliamo

Altri autori di aforismi

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail