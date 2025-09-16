DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Frase di Robert Redford
Ho sempre apprezzato la diversità. Credo che la cultura americana sia fondata sulla diversità e per questo è ancora viva e stimolante. Sono cresciuto in quella che potremmo definire una parte sfortunata di Los Angeles, dove non c'era molto da fare se non vivere le differenze, andare in posti diversi e sentire storie diverse.
Breve biografia di Robert Redford
Nato il 18 agosto 1936 a Santa Monica, in California, Charles Robert Redford Jr. è stato uno degli attori più famosi di tutti tempi.
Divenuto arcinoto grazie al suo fascino ribelle, allo sguardo intenso e all'effetto assassino di quel ciuffo biondo che è stato proprio definito "alla Redford", ha anche contribuito non poco alla...
