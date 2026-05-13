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Aforisma di Robert A. Heinlein
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Breve biografia di Robert A. Heinlein
Robert Anson Heinlein nato a Butler (piccolo centro agricolo del Missouri) il 7 luglio 1907, studioso di fisica, è uno dei più grandi scrittori di fantascienza di sempre. Heinlein è stato maestro di quel tipo di romanzo in cui l'avventura e il discorso tecnico-scientifico celano inquietanti interrogativi etici: l'analisi sociologica di...
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