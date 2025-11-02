DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Breve biografia di Eva Green
Nasce a Parigi come Eva Gaëlle Green il giorno 6 luglio 1980, da madre francese e padre svedese.
Studia recitazione a Parigi e a Londra, alla Weber Douglas Academy of Dramatic Art.
Recita a teatro a Parigi nelle piece "Turcaret", poi in "Jalousie en 3 fax".
Sul grande schermo Eva Green è conosciuta soprattutto per aver...
