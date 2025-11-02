Aforismi
Frase di Eva Green

Daniel Craig è ipnotico, magnetico. E' un gentleman, ha una forte presenza fisica e una durezza che trovo seducente, ma probabilmente anche assai pericolosa. E' un vero uomo. Per questo interpreta James Bond con molta credibilità.

Breve biografia di Eva Green

Nasce a Parigi come Eva Gaëlle Green il giorno 6 luglio 1980, da madre francese e padre svedese. Studia recitazione a Parigi e a Londra, alla Weber Douglas Academy of Dramatic Art. Recita a teatro a Parigi nelle piece "Turcaret", poi in "Jalousie en 3 fax". Sul grande schermo Eva Green è conosciuta soprattutto per aver...
Biografia di Eva Green su Biografieonline.it

