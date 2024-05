[La frase è spesso attribuita a John Dewey. Tuttavia, è importante precisare che non vi è una fonte definitiva per questa citazione. Non compare in nessuno dei suoi scritti più noti, e la sua prima apparizione risale a circa il 1950.



Nonostante la sua incerta paternità, la frase è diventata molto popolare nel mondo scientifico e accademico, ed è spesso usata per sottolineare l'importanza dell'immaginazione e della creatività nel processo di scoperta scientifica.



Indipendentemente dalla sua origine, la frase "Ogni passo avanti nella scienza è partito da un nuovo spunto dell'immaginazione" rimane un potente promemoria del ruolo fondamentale che la creatività gioca nella nostra comprensione del mondo.]