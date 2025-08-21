Nulla è impossibile per colui che osa.

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Frase di Alessandro Magno
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Breve biografia di Alessandro Magno
Alessandro III, detto Alessandro Magno, nasce a Pella (Macedonia) il 20 luglio del 356 A.C. dall'unione del re Filippo II di Macedonia e della moglie Olimpiade, principessa di origine epirota; da parte di padre discende da Eracle, mentre dalla parte materna annovera tra i suoi antenati Achille, l'eroe omerico. Secondo la leggenda, in...
continua leggendo la:
Biografia di Alessandro Magno su Biografieonline.it