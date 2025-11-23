Aforismi
Aforisma di Gianni Morandi

Davanti alla grotta (di Lourdes), si sente qualche cosa che non so bene come definire, qualche cosa di grande, di misterioso, di indescrivibile.

Breve biografia di Gianni Morandi

Un monumento, un pezzo di storia d'Italia, l'eterno ragazzo dalla faccia sorridente che porta impresso sul suo volto il ricordo del "Boom" economico degli anni '60. Gianni Morandi non ha mai abbandonato, con il suo modo di porsi, con le sue canzoni, l'inossidabile ottimismo del bravo ragazzo a cui la vita sorride, e non importa se ogni...
