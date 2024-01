Salvatrice Elena Greco, in arte Sandra Milo, nasce a Tunisi il giorno 11 marzo 1933. Appena ventiduenne debutta al cinema nel film "Lo scapolo" (1955), accanto ad Alberto Sordi. Riconoscibile per le sue forme esuberanti e vistose e per la ingenua voce da bambina, diviene una delle maggiorate del grande schermo e prende parte a numerosi film del periodo. Sandra Milo Il nome d'arte e l'inizio della carriera Dopo un servizio fotografico per "Le Ore" - all'epoca un giornale d'élite - che ha come set la città di Tivoli, compare... continua su Biografieonline.it