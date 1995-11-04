Il panorama filosofico francese è caratterizzato, negli anni che seguono il secondo conflitto mondiale, dalla presenza di un pensatore che ha saputo dare un contributo notevole alle tematiche del pensiero contemporaneo, non rinunciando ad una visione originale e ad una sistemazione "eccentrica" delle sue posizioni rispetto agli ambiti...

continua leggendo la:

Biografia di Gilles Deleuze su Biografieonline.it