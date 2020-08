E' noto per avere un grande fiuto nello scoprire giovani piloti di talento (come Mark Webber, Jarno Trulli, Giancarlo Fisichella, Alex Wurz e Fernando Alonso) ma è anche noto per il suo talento nello scovare giovani veneri disposte a fidanzarsi con lui, anche quando non era più nel fiore della gioventù. Eppure top model come Naomi Campbell o Heidi Klum hanno ceduto al fascino di questo solido cuneese dai modi un po' bruschi, ma dalla simpatia irresistibile e un po' guascona. Flavio Briatore, nato il 12 aprile 1950 a Verzuolo (CN),...continua la lettura su Biografieonline.it