Steven Paul Jobs (questo è il suo nome completo) nasce il 24 febbraio 1955 a San Francisco, California da Joanne Carole Schieble e Abdulfattah "John" Jandali, i quali, essendo ancora giovani studenti universitari, lo danno in adozione quando è ancora in fasce. Steve viene adottato da Paul e Clara Jobs, della Santa Clara Valley, sempre...

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