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Aforisma di Giosuè Carducci

L'arte e la letteratura sono l'emanazione morale della civiltà, la spirituale irradiazione dei popoli.

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Breve biografia di Giosuè Carducci

Giosuè Carducci nasce il 27 luglio 1835 a Valdicastello in provincia di Lucca, da Michele Carducci, medico e rivoluzionario, e Ildegonda Celli, di origini volterrane. Il 25 ottobre 1838 la famiglia Carducci, a causa del concorso vinto dal padre per diventare medico di zona, si trasferisce a Bolgheri, sperduto paesello della Toscana che...
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Biografia di Giosuè Carducci su Biografieonline.it

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