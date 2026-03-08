Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Frase di Charles Babbage

In due occasioni mi è stato chiesto (da membri del Parlamento): Scusi, Mr. Babbage, se si mettono nella macchina cifre sbagliate, uscirà la risposta giusta?. Non sono effettivamente in grado di comprendere il tipo di confusione di idee che possa provocare una tale domanda.

Temi correlati

Questa frase è presente in:

Breve biografia di Charles Babbage

Sia la data, sia il luogo di nascita di Charles Babbage furono a lungo incerti, ma sono stati oggi fermamente stabiliti. La sua data di nascita è fissata il 26 dicembre 1792 e sembra sia avvenuta vicino a Teignmouth (Inghilterra). Il padre di Babbage era Benjamin Babbage, un banchiere, e sua madre era Betsy Plumleigh Babbage. Babbage...
continua leggendo la:
Biografia di Charles Babbage su Biografieonline.it

Commenta

Oltre a questa frase ti consigliamo

Altri autori di aforismi

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail