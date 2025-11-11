DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Frase di Ilaria D'Amico
Sono una che sa ascoltare gli altri: questa forse è la mia qualità principale. Perciò raccolgo le confidenze importanti di tanti miei amici, che hanno capito due cose: primo, li ascolto e, se posso, cerco di dar loro qualche riflessione positiva; secondo, non divulgo mai i loro segreti. Sono una donna-saracinesca.
Breve biografia di Ilaria D'Amico
Ilaria D'Amico nasce nella Capitale, il giorno 30 agosto 1973. Frequenta il corso di studi in giurisprudenza all'Università La Sapienza di Roma. Nel 1997, appassionata di sport e soprattutto di calcio, trova spazio all'interno della trasmissione televisiva "Giostra dei Gol" che conduce. La trasmissione, è mandata in onda dal Canale Rai...
