DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Frase di Bret Easton Ellis
Scrissi un romanzo su un giovane, ricco, alienato yuppie di Wall Street di nome Patrick Bateman, che tra l'altro era anche un serial killer pervaso da una smisurata apatia all'apice dei reaganiani anni Ottanta. Il romanzo era pornografico ed estremamente violento, al punto che il mio editore Simon & Schuster si rifiutò di pubblicarlo adducendo ragioni di buon gusto e accollandosi la perdita di un anticipo a sei zeri.
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Breve biografia di Bret Easton Ellis
Bret Easton Ellis nasce a Los Angeles il giorno 7 marzo 1964, primo di tre figli di Robert Martin Ellis, facoltoso analista di investimenti nel settore immobiliare con seri problemi di alcolismo, e Dale Ellis, casalinga appassionata di letteratura. Il divorzio non certo amichevole avvenuto nel 1982 segna in modo importante lo spirito...
continua leggendo la:
Biografia di Bret Easton Ellis su Biografieonline.it