Michael Connelly nasce a Philadelphia, in Pennsylvania (USA), il giorno 21 luglio 1956. Decide di diventare scrittore già quando è uno studente presso la Università della Florida, dopo essere rimasto folgorato dai romanzi di Raymond Chandler. Frequenta corsi di giornalismo e di scrittura creativa; tra is suoi docenti c'è il celebre scrittore Harry Crews. Consegue la laurea nel 1980, poi inizia a lavorare per alcuni quotidiani di Daytona Beach e di Fort Lauderdale, in Florida, specializzandosi in cronaca nera.