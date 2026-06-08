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Aforisma di Antoni Gaudi

La linea retta è la linea degli uomini, quella curva la linea di Dio.

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Breve biografia di Antoni Gaudi

Uno degli architetti più originali e innovatori del Novecento, "il primo fra i geni" secondo Joan Mirò. A più di 150 anni dalla sua nascita, mentre Barcellona ha provveduto a celebrare l'anno gaudiano (organizzando decine di esposizioni e iniziative culturali), è cominciato anche il processo di beatificazione di Gaudí. E non si tratta,...
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Biografia di Antoni Gaudi su Biografieonline.it

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