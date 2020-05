Frasi di George Best Calciatore irlandese Scarica il PDF con tutte le frasi di George Best Download PDF

Breve biografia di George Best

George Best è stato uno dei più grandi calciatori di sempre. Purtroppo - sono in molti a crederlo - sarebbe potuto diventare ancora più grande se non avesse scelto l'eccesso come sua filosofia di vita. George Best nasce in un povero quartiere di Belfast (Irlanda del Nord) il 22 maggio 1946 e si dedica al calcio fin da bambino. La sua corporatura è esile e purtroppo lo penalizza: ancora non è facile scorgere in lui il talento naturale che poi si rivelerà. Quindicenne, George Best segna due gol in una partita che vede come...continua la lettura su Biografieonline.it

