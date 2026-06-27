A chi sta in alto la caduta è molto più facile che faccia male.

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Frase di Publilio Siro
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Breve biografia di Publilio Siro
Sulla vita di Publilio Siro vi sono pochi scritti, per cui della sua vita si sa poco. Siro vive in un contesto storico molto complesso che vede i Romani impegnati nelle guerre macedoniche. In occasione di questi conflitti i Romani ottengono una schiacciante vittoria sui popoli ellenici.
Finite le ostilità molti celebri scrittori e...
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