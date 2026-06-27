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Frase di Publilio Siro

A chi sta in alto la caduta è molto più facile che faccia male.

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Breve biografia di Publilio Siro

Sulla vita di Publilio Siro vi sono pochi scritti, per cui della sua vita si sa poco. Siro vive in un contesto storico molto complesso che vede i Romani impegnati nelle guerre macedoniche. In occasione di questi conflitti i Romani ottengono una schiacciante vittoria sui popoli ellenici. Finite le ostilità molti celebri scrittori e...
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Biografia di Publilio Siro su Biografieonline.it

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