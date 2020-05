Angelo Bagnasco nasce a Pontevico, in provincia di Brescia, il 14 gennaio del 1943. È cardinale e arcivescovo cattolico italiano, dal 2007 presidente della Conferenza Episcopale Italiana, oltre che arcivescovo metropolita di Genova. La nascita nel bresciano non deve destare sospetti circa l'origine profondamente genovese della famiglia Bagnasco. Quando Angelo nasce, i suoi sono a Pontevico solo perché sfollati dalla guerra e impiegano poco tempo a fare ritorno in Liguria. Il padre Alfredo lavora in una fabbrica di pasticceria. La...continua la lettura su Biografieonline.it