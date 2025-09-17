Aforismi
Frase di Alessandro Borghese

Ogni viaggio ti regala grandi ricordi e intense emozioni. Quando si parte si visitano posti lontani da casa, si incontrano persone diverse per cultura e stile di vita, si possono scoprire lingue differenti, abitudini curiose, tradizioni insolite; viaggiare apre la mente e l'anima.

Breve biografia di Alessandro Borghese

Alessandro Vincenzo Borghese nasce a San Francisco (USA), il 19 novembre del 1976. Cuoco affermato, autore di libri di cucina, è ormai un volto noto del piccolo schermo, conduttore di diverse trasmissioni di carattere culinario, molto seguite in Italia. Il giovane chef nasce in una famiglia decisamente diversa dalle altre. Alessandro...
