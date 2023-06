Bambini? Preferisco cominciarne cento, che finirne uno.

Paolina Bonaparte nasce ad Ajaccio (Francia) il 20 ottobre del 1780. La famiglia ne fa la figlia prediletta a causa della sua bellezza e della sua grazia, evidenti sin da quando è semplicemente una bambina. Paolina, il cui vero nome è in realtà Maria Paola, cresce così viziata e capricciosa, anche se lo stesso Napoleone, nel sottolineare questi difetti, ne nota contemporaneamente la tenacia e la forza nei momenti più difficili. Paolina nasce in un periodo piuttosto turbolento per l'isola, vessata dalle lotte clandestine tra... continua su Biografieonline.it