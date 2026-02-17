Aforismi
Frase di Anita Ekberg

La cosa più importante per un buon matrimonio è quello di imparare a discutere in modo pacifico.

Breve biografia di Anita Ekberg

Kerstin Anita Marianne Ekberg nasce a Malmö, in Svezia, il 29 settembre del 1931. La sua famiglia molto numerosa, sette tra fratelli e sorelle, contribuisce alla formazione del suo spirito indipendente e combattivo. Inizia a lavorare prestissimo come modella e nel 1950 vince il titolo di Miss Svezia. La vittoria del titolo di bellezza...
Biografia di Anita Ekberg su Biografieonline.it

